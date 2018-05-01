Весна садового армагеддона

Украина, чьи ягоды и фрукты заслуженно считаются одними из самых вкусных и качественных в мире, в текущем году рискует собрать вдвое меньше сладкого урожая. Причина - резкое ухудшение погодных условий и ночные заморозки, накрывшие центральные, северные, частично западные и южные области страны в середине апреля и первой половине мая.

«На 19 мая мы должны были уже войти в метеорологическое лето, однако, к сожалению, лето еще не наступило и, скорее всего, до конца мая этого не произойдет», - рассказала руководитель отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.

При этом синоптик отметила, что незначительные морозы в апреле и начале мая не являются аномальным явлением для украинского климата. Но поскольку уже с середины февраля зима начала постепенно сдавать свои позиции, растения ощутили скорый приход тепла и вошли в фазу цветения раньше срока. В этот период деревья являются наиболее уязвимыми.

Скорый приход весны оказался обманчивым. С 18 по 22 апреля в Украину вторглись холодные арктические массы, принеся с собой значительное похолодание, вплоть до ночных заморозков - до минус 1-4 градуса. В ряде областей, где уже начинали цвести многие фруктовые деревья, выпал снег, несколько суток пролежавший на поверхности почвы. Аграрии и дачники забили тревогу. По прогнозам экспертов, наибольший урон неблагоприятные погодные условия нанесли будущему урожаю косточковых – вишни, черешни, абрикоса, персика и сливы, которые на момент заморозков пребывали в фазе цветения. Адаменко прогнозировала потери урожая этих культур на уровне около 30%.

Однако это было только начало - спустя 2-3 недели холода вернулись. С 9 по 11 мая температура в ряде регионов на поверхности почвы достигала 8 градусов ниже нуля. Это лишь усугубило последствия апрельских заморозков и поставило под угрозу будущие урожаи ягод, фруктов и овощей.

Без валерьянки в саду не обойтись

Пережитые морозы стали настоящей трагедией для украинских садоводов и дачников.

«У меня точно «накрылся» урожай черешни, абрикоса и сливы, плоды поморожены. Орехи черные, 80% винограда пропало, как и вся актинидия», - сообщила о последствиях садового армагедона пользовательница одного из национальных садовых форумов.

«Звонили соседи по даче в Бородянском районе (Киевская обл. – УНИАН). Померзли виноград, малина, клубника, пионы, всходы картошки, кабачков, свеклы, чернобрывцев», - добавила ее коллега.

«На градуснике минус 3. На яблонях листья замерзли, у пчел замерзла вода. Пионы, клубника, виноград. Расстроилась. Тут валерьянкой не обойдешься», - рассказала о своем отношении к произошедшему еще одна участница форума.

«Теперь нам бы это лето перезимовать», - озвучил задачу на ближайшие недели один из садоводов.

По оценкам ассоциации «Укрсадпром», больше всего от неблагоприятных погодных условий пострадали хозяйства центральных и южных областей, которые потеряют около 90% будущего урожая ягод, плодов и орехов. В частности, речь идет о Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской, Черкасской, Николаевской и Запорожской областях. По большинству косточковых в Украине убытки составляют порядка 80%. Потери семечковых фруктовых культур (яблоки, груши) - до 40%, при этом некоторые хозяйства в Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Николаевской областях сообщают о полном уничтожении урожая. Ореховые больше всего пострадали в западных и центральных областях (потери до 20%).

В целом, по оценке экспертов, украинские садоводы в текущем году потеряют более 1 млн тонн урожая плодов и ягод.

«В текущем году общие потери урожая орехов, плодов и ягод могут составить 1-1,2 млн тонн, то есть, на уровне 50-60% среднего за последние годы объема в 2 млн тонн», - прогнозирует глава ассоциации Дмитрий Крошка.

Садоводы Киевской области, по данным экспертов «Укрсадпрома», потеряли около 90% урожая летней земляники, львиную долю урожая малины, 70-75% клубники, 60% смородины.

Что касается профильных для нашей страны зерновых культур, то эксперты успокаивают - морозы не причинили значительного вреда всходам. Как отмечают аналитики консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт», посевы озимой пшеницы находятся в хорошем состоянии, либо колеблются от удовлетворительного до слабого, в зависимости от сроков посева. Всходы озимого и ярового ячменя также находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Министерство аграрной политики и продовольствия пока не выявило угрозы будущему валу зерновых.

«В результате временных майских заморозков зерновые культуры практически не пострадали», - сообщила УНИАН пресс-служба министерства. Однако дать более точную оценку ожидаемым объемам урожая и убыткам профильное аграрное ведомство пока не может.

«Сейчас Минагропрод проводит сбор и анализ данных, обобщает последствия заморозков. После этого планируется провести консультации с профильными ассоциациями для проработки дальнейших действий», - отметила пресс-служба.

Более точно оценить свои убытки аграрии смогут лишь в середине июня.

Несчастья на головы садоводов

Важно отметить, что от весенних заморозков пострадали не только плоды, но и сами растения, поэтому последствия непогоды садоводы будут ощущать еще в течение нескольких лет. Сейчас основной их задачей является не столько ожидание будущего скудного урожая, сколько защита и восстановление насаждений. В связи с этим потребность сельхозпроизводителей в удобрениях в текущем году значительно превышает прошлогоднюю.

Аграрии пока не спешат оценивать ожидаемые финансовые потери, но уже сейчас заявляют о том, что ситуация, сложившаяся на украинском рынке, сродни катастрофе. Учитывая, что для многих регионов садоводство является основным видом деятельности, убытки фермеров и внеплановые расходы дачников в текущем году составят миллионы гривен.

При этом, если спасение принимающих успокоительные пилюли дачников остается делом самих пострадавших, то потерпевшим от непогоды фермерам государство может протянуть руку помощи.

Правительство разработало механизм, согласно которому ежемесячно аграрии должны получать дотации, сумма которых пропорциональна объему уплаченного НДС. Всего на реализацию этой программы в текущем году предусмотрено 4 млрд грн. В профильном министерстве неоднократно подчеркивали, что одними из первоочередных получателей дотаций являются производители, занимающиеся выращиванием винограда, фруктов, ягод, ореха и т.д. Между тем, до сих пор они так и не получили указанные средства в заявленном объеме.

«Дотацию начали выплачивать с февраля, и она начисляется на реализованную продукцию, с которой уплачены налоги. А в большинстве садоводческих хозяйств запасы продукции с прошлого урожая исчерпались еще в декабре-январе. Из-за этого они ничего не получили», - комментирует сложившуюся ситуацию глава «Укрсадпрома» Крошка.

Кроме того, помимо финансирования текущих расходов, министерство должно погасить перед украинскими садоводами задолженность за предыдущие периоды. На сегодня долг государства перед ними составляет 231,8 млн грн. Профильное министерство предусмотрело на реализацию программы по поддержке хмелеводства, садов и виноградников в 2017 году 75 млн грн. Эти средства будут направлены на частичное погашение долгов.

Министерство планирует вернуть садоводам всю сумму задолженности уже до конца текущего года, поэтому сейчас оценивает возможность выделения производителям ягод и плодов дополнительных ресурсов из других бюджетных программ.

Стоит учитывать, что садоводство является очень рискованным бизнесом с длительными сроками окупаемости: затраты можно возместить не ранее, чем через пять лет с момента закладки садов. В связи с этим не многие аграрии готовы играть в рулетку с погодой.

Если государство не сможет обеспечить достаточную поддержку отрасли, производство ягод и плодов в Украине будет неумолимо сокращаться, а на прилавках рынков будет представлена преимущественно импортная продукция по заоблачным ценам.

Выход из сложившейся ситуации эксперты видят в разработке программы государственного страхования садоводов от возможных потерь урожая или в частичной компенсации страховых платежей производителям ягод и плодов.

«Сегодня существует государственная программа компенсации потерь, связанных со страхованием, но она распространяется только на производителей зерновых… Надеемся, что Министерство аграрной политики и Кабинет министров в целом при поддержке аграрного комитета Верховной Рады сделают все возможное для того, чтобы создать условия для дальнейшего развития отрасли садоводства», - отметил Крошка.

Однако, пока эта инициатива не находит поддержки в Минагропроде.

По словам эксперта, механизм страхования отрасли садоводства в Украине находится на зачаточном уровне. Проблема заключается в том, что украинские компании не берутся за страхование садоводов, поскольку не владеют реальной статистикой о данной отрасли и не могут провести оценку рисков. К тому же их услуги стоят слишком дорого.

Из всех предприятий-членов ассоциации «Укрсадпром» только одно хозяйство решилось в 2017 году застраховать часть своих молодых садов – компания «Дельтафрут» (Винницкая обл.), занимающаяся преимущественно выращиванием яблонь.

По словам директора этой компании - первопроходца Антона Рубана, найти страховщика, готового взяться за страхование производителей ягод и фруктов, очень сложно. «На самом деле, страховые компании боятся и не хотят за это браться. Чтобы найти такую компанию, надо еще постараться. И второй момент – если вдруг у вас что-то случится, надо быть уверенными в том, что вы получите свою компенсацию», - рассказал он.

Компенсацию за потери Рубан пока не получил, но надеется на положительное заключение страховой компании.

Золотые ягодки

В связи с потерей значительной части урожая и задержкой ягодного сезона в Украине цены на фрукты и ягоды в текущем году достигли рекордно высокого уровня за последние пять лет.

По оценке эксперта информационно-аналитического центра «Инфо-Шувар» Татьяны Гетьман, цены на одну из самых популярных и традиционных в Украине ранних ягод – клубнику в 2017 году уже на 30-40% превышают прошлогодние.

На крупнейших оптовых рынках страны цены на эту ягоду колеблются в пределах от 25 до 35 грн за килограмм – 5-летний максимум. На прошлой неделе на рынках страны клубника стоила порядка 80-85 грн за килограмм, а кое-где – и более 100 гривень.

«Из-за холодной весны сезон клубники в этом году стартовал позже. Поэтому сейчас цены выше, чем в прошлом году», - пояснила Гетьман.

По оценке эксперта, черешню на украинских оптовых рынках можно будет приобрести по цене 35-40 грн за килограмм. В прошлом году эта культура стоила в 1,5 раза дешевле.

Что касается яблок, их цена уже достигла 16-20 грн за килограмм, что на 30% выше, чем в прошлом году. «Это связано с тем, что запасы украинского яблока уже закончились, и мы полностью переключились на импортный продукт из Польши. В это время в прошлом году на рынке уже было достаточно много земляники, а с выходом на рынок первой ягоды, стоимость яблок, как правило, падает. В этом году сезон активной реализации яблок затянулся», - пояснила эксперт.

По данным Гетьман, в ближайшее время цены на яблоки опускаться не будут.

Также ожидается незначительное повышение цен на продукты переработки плодово-ягодной продукции – варенья, джемы, соки. Однако резким подорожание этой продукции не будет.

В связи с ожидаемым сокращением урожая ягод и фруктов в Украине, для восполнения дефицита этой продукции, аграрии намерены увеличить ее импорт. В таком случае, цены на ягоды и плоды, а также продукты их переработки окажутся в прямой привязке к курсу доллара и мировым ценам. При этом важно учитывать, что от весенних морозов пострадала не только Украина, но и соседние Польша, Молдова, Испания и др. А значит и мировые цены на плодово-ягодную продукцию будут превышать прошлогодние.

Эксперты не торопятся давать оценку ожидаемым объемам увеличения импорта этой продукции в Украину и сокращения экспорта украинских ягод и фруктов. По их мнению, прежде чем говорить о прогнозах, необходимо точно оценить убытки отрасли.

Похоже, в текущем году попробовать вареники с вишней удастся не всем, а клубника станет редким гостем на столах украинцев. Однако аналитики успокаивают, что в разгар сезона цены на ягоды вряд ли будут превышать прошлогодние более чем на 15%. Дело в том, что отечественные потребители очень чувствительны к резким скачкам цен, и дорогие плоды могут оказаться им просто не по карману. Поэтому при формировании стоимости продавцы будут ориентироваться прежде всего на уровень спроса.

Надежда Бурбела