В Украине сокращается производство хлеба

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в январе-апреле 2017 года составило 341 тысяча тонн, что на 8,8% меньше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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Согласно сообщению, в апреле этого года было произведено 85,5 тысячи тонн хлеба, что на 10% меньше, чем в апреле прошлого года, и на 4,3% меньше, чем в марте 2017 года.

Объем производства муки за указанный период составил 624 тысяч тонн, что на 2,4% меньше показателя за январь-апрель прошлого года. При этом в апреле текущего года объем производства данной продукции составил 148 тысяч тонн, что на 11,3% меньше апрельского показателя прошлого года, и на 12,1% меньше, чем было произведено в марте этого года.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в 2016 году составило 1,12 миллиона тонн, что на 7,1% меньше показателя за 2015 год. При этом объем производства муки в 2016 году сократился на 4,8% - до 1,94 миллиона тонн.