Евросоюз хочет утвердить новые квоты для Украины до июля

В Европейском Союзе планируют утвердить новые автономные преференции для Украины до конца июня, чтобы успеть к саммиту Украина-ЕС, который состоится в середине лета, сообщает Европейская правда со ссылкой на источник в Еврокомиссии.

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Основное препятствие для этого – формирование единой позиции Совета ЕС, где позиции существенно расходятся. "В сентябре прошлого года расширение торговых квот для Украины утвердила Еврокомиссия. Несколько недель назад – профильный комитет Европарламента. Теперь необходимо, чтобы определилась Совет ЕС, после чего мы перейдем к тріалогу", – отмечает чиновник.

Он уточняет, что Мальта, которая председательствует в ЕС в первой половине 2017 года, стремится завершить эти обсуждения до конца своего мандата.

При этом чиновник признает – объемы преференций могут быть существенно пересмотрены. "Еврокомиссия утвердила объем новых квот, однако в Европарламенте решили сократить его, убрав квоты на томаты и пшеницу. В этой ситуации позиция Совета ЕС решающая, она может привести как к возврату этих позиций в списке преференций, так и к дополнительному его сокращение", – пояснил он.

Чиновник уточняет, что много стран-членов ЕС не возражают против принятия списка преференций в редакции, предложенной Еврокомиссией. В то же время ряд восточноевропейских стран выступает за дальнейшее урезание списка. При этом он не стал уточнять, о каких именно странах идет речь.

По данным издания, самыми большими противниками преференций для Украины оказались Венгрия и Польша, считая их угрозой для своих агропроизводителей. Также противником предложенного объема преференция является Франция, однако ее позиция не такая жесткая, как в Венгрии и Польше.

Примечательно, что в украинском Минагрополитики ключевым достижением предложенных преференций называют увеличение квот на беспошлинный ввоз кукурузы – на 650 тысяч тонн. Источник в Еврокомиссии уточняет – эта позиция не вызывает возражений в Совете ЕС.

Однако он не согласен с оценками украинского министерства. "Действительно, для кукурузы Украина может получить наибольшую квоту. Однако действующая таможенная ставка ЕС для этой позиция невелика – всего 5,35 евро за тонну. Получается, по этой позиции выгода украинских экспортеров будет меньше, чем от меньших квот на ячмень или пшеницу".

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия предлагает предоставить Украине на три года дополнительную квоту на беспошлинный экспорт 100 тысяч тонн пшеницы (таможенная ставка ЕС – 95 евро за тонну), 650 тысяч тонн кукурузы (5,35 евро), 350 тысяч тонн ячменя (93 евро), 4 тысячи тонн овса (89 евро), 3 тысячи тонн чеснока (93 евро), 3 тысячи тонн меда (таможенная ставка 17,3%). Также планируется дать квоту на 500 тонн виноградного и яблочного сока (ставка на виноградный сок – 18,9%+27 евро за тонну; на яблочный – 36,5%+121 евро за тонну) и 5 тысяч тонн сушеных томатов (14,4%).

Однако в Европарламенте предлагают исключить из этого списка пшеницу и томаты.