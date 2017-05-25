Открытый рынок земли даст стимул для инвестирования в аграрные проекты - эксперт

Открытый рынок земли даст стимул для инвестирования в аграрные проекты с долгим сроком окупаемости и выращивания более сложных, но высокомаржинальных сельхозкультур. Об этом заявил эксперт Центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский во время круглого стола на тему: "Способен ли земельный рынок поспособствовать существенному увеличению количества и экономическому укреплению фермерских хозяйств?".

"Даже если сегодня фермер имеет землю в долгосрочной аренде, он не имеет стимула выращивать сложные культуры, сажать сад, и тому подобное. Когда же он будет владеть этой землей - стимул очевидно появится", - отметил эксперт.

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По его мнению, формирование полноценной собственности на землю позволит привлекать банковское кредитование под залог этого актива и направлять средства на развитие инвестпроектов, в частности в мощности по переработке сельхозпродукции. "А переработка – это и есть та добавленная стоимость, которая позволит перейти от сырьевого экспорта к экспорту с большей добавленной стоимостью", - сказал он.

Он также указывает на то, что рыночная конъюнктура – как внешняя так и внутренняя - является благоприятной для реализации украинского АПК.

"В последнее время мы наблюдаем уверенное восстановление экономического роста, а это означает, что восстанавливается и внутренний спрос,- подчеркивает Яблоновский. - Относительно внешнего спроса. Если раньше ключевым геополитическим ресурсом были нефть и газ, которые через появление источников возобновляемой энергии уменьшают свою ценность, то следующим ключевым геополитическим ресурсом будет продовольствие. Это очень хорошая возможность для Украины в долгосрочной перспективе – и очень не хотелось бы ее упустить".

Всего в Украине на конец 2016 года количество действующих фермерских хозяйств составляло 33682 единицы, площадь сельскохозяйственных угодий в их пользовании — 4437,9 тыс. га или 22,3% от общего землепользования сельскохозяйственными предприятиями. В среднем на одно фермерское хозяйство приходится 131,7 га сельскохозяйственных угодий.