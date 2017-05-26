Земельная реформа, разработанная Кабмином, позволит малым и средним фермерам купить землю на выгодных условиях - экономист

Модель земельной реформы, которая разработана Кабинетом министров, позволит малым и средним фермерам участвовать в торгах на земельные участки на льготных условиях и избежать конкуренции с крупным бизнесом.

Об этом в эфире радио "Эра" заявил экономист независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования IMF Group Григорий Кукуруза.

"Юридические лица и иностранцы будут недопущены к рынку земли. Соответственно, малые и средние фермеры смогут выкупить земельные фонды на более лояльных условиях", - сказал он.

Также Кукуруза отметил, что формирование полноценной собственности на землю позволит остановить негативные тенденции в АПК, в частности, деградацию почв через утомительное землепользования.

По состоянию на сегодня в Украине 50% земель сельскохозяйственного назначения сдаются в аренду, большая половина из них - это краткосрочная аренда до трех лет.

По словам эксперта, это не создает стимула сохранять почву в хорошем состоянии или инвестировать в него. Зато получения земли в собственность будет побуждать к более бережному отношению к ней, поэтому от снятия моратория выиграют не только фермеры, но и АПК Украины в целом.