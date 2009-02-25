Работу Госинспекции по виноделию нужно возобновить

Министерство аграрной политики Украины намерено до апреля 2009 г. инициировать возобновление работы Государственной инспекции по виноделию и виноградарству.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН начальник отдела развития садоводства, виноградарства и виноделия Министерства аграрной политики Украины Михаил АГАФОНОВ.

«Позиция министерства в том, что мы обязательно будем выносить на рассмотрение Кабинета министров и Верховной рады наши предложения относительно Закона «О винограде и виноградном вине», по восстановлению статьи 14, которая исключена в данное время. Иначе теряется смысл этого закона. Я думаю, что мы сделаем все эти выкладки и наше обоснование до конца марта», – отметил М.АГАФОНОВ.

Как сообщили в ходе пресс-конференции украинские виноделы, отсутствие государственного контроля приводит к тому, что лицензии на производство вина и коньяков получают предприятия, не владеющие виноградниками и не имеющие необходимой сырьевой и технической базы. По их мнению, государство должно контролировать производителей вина, как это происходит во всех цивилизованных винодельческих странах мира. «Нельзя производить и не контролировать качество производимой продукции», - отметил генеральный директор корпорации «Укрвинпром» Александр МАЦКО.

По мнению производителей, восстановление инспекции содействовало бы прекращению производства фальсификатов, сохранению здоровья и жизни потребителей и пополнению бюджета страны. По их расчетам, затраты на создание Государственной инспекции по виноделию и виноградарству окупились бы за несколько месяцев.