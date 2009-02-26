Урожай табака на Кубе будет историческим

Урожай табака 2009 года на кубинских плантациях превысит прошлогодние показатели несмотря на последствия недавних ураганов, заявили представители кубинских табачных компаний, сообщает РИА Новости.

В результате трех разрушительных ураганов, обрушившихся на остров Свободы в минувшем году, экономике страны был причинен ущерб, масштаб которого оценивается в 10 миллиардов долларов.

"Мы рассчитываем на исторический урожай в этом году. Наши сборы, как ожидается, составят около 83 тысяч квинталов табака (около 3,8 тысяч тонн)", - сообщил генеральный директор предприятия по сбору и обработке табака "Сан-Хуан-и-Мартинес" провинции Пинар-дель-Рио - одного из наиболее пострадавших от стихии регионов.

В минувшем году, по его словам, этот показатель составил 67 тысяч квинталов (3,08 тысяч тонн).

"В этом году урожай гарантирован. Инфраструктура, пострадавшая от ураганов, практически восстановлена, весь табак собран", - продолжил он.

По словам представителей компании, обеспечить нынешний урожай помог самоотверженный труд крестьян, работающих на плантациях и восстановивших в кратчайшие сроки инфраструктуру производства сырья для всемирно известных гаванских сигар.

В результате ураганов в провинции Пинар-дель-Рио были разрушены или частично повреждены около восьми тысяч помещений для сушки табачных листов. В настоящее время практически все эти помещения восстановлены.

В Пинар-дель-Рио сосредоточены основные табачные плантации Кубы. Местный табак высоко ценится любителями - особый вкус сигар достигается благодаря уникальному сочетанию качества почв и климата на плантациях, где выращивается табачный лист.

Именно из этого табака производятся такие всемирно известные марки гаванских сигар, как "Коиба", "Монте-Кристо" и "Ойос де Монтеррей".

"Все, что здесь делается - делается ручным трудом", - рассказывает сотрудник одной из плантаций в районе Вуэльта-Абахо Панчо Куба. "Единственным профессиональным секретом является любовь к тому, что ты делаешь, - и надо отдавать этому очень много времени", - добавляет он.

"Работа на плантации - семейная традиция", - продолжает Панчо Куба. "По этой плантации меня водил мой дед, мой отец, а сейчас у меня четверо внуков, которые помогают мне в работе", - отмечает он.

По его словам, главное в производстве табака - практика, а не теоретические знания. "Чтобы работать на плантации, не надо заканчивать университетов. Конечно, специалист с университетским дипломом будет знать больше о табаке, чем я. Но практика - это совершенно другое, это очень сложная работа", - говорит он.

В минувшем году доходы эксклюзивного поставщика гаванских сигар "Абанос С.А" сократились - по данным компании, продажи упали на 3% - до 390 миллионов долларов.

Однако популярность кубинских сигар продолжает расти: по словам вице-президента по коммерческим вопросам Мануэля Гарсии, продукты "Абанос С.А" "получили еще 1% рынка, и сегодня они занимают 70% рынка кубинских сигар в стоимостном исчислении".