Майские заморозки сократили урожай ягод и фруктов на 30% - Минагропрод

Министерство аграрной политики и продовольствия подвело итоги весенних заморозков в Украине и сократило прогноз урожая ягод и фруктов на 29% - до 1,76 миллиона тонн с 2,47 миллиона тонн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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"Майские морозы, наблюдавшиеся почти на всей территории Украины, нанесли значительный ущерб плодово-ягодным культурам и винограду. Прогнозные показатели валового сбора урожая уменьшены на 29%... В абсолютных показателях общенациональный прогноз урожая ягод и фруктов уменьшен с 2,47 миллиона тонн до 1,76 миллиона тонн", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, наибольший вред морозы причинили косточковым культурам (вишня, черешня, абрикосы, персики, слива). Минагропрод сократил прогноз урожая этих культур на 39% - до 292 тысяч тонн с 476 тысяч тонн. Больше всего, по данным ведомства, пострадали абрикосы, персики и нектарин.

"Планируется собрать 33,3 тысячи тонн абрикосов, 9,7 тыс. тонн персика и нектарина (против ранее ожидаемых 71 тысячи тонн и 18 тысяч тонн соответственно)", - добавила пресс-служба.

Согласно сообщению, наименьший вред майские морозы причинили винограду. Так, аграрное ведомства сократило прогноз урожая этой культуры на около 13% - до 333 тысяч тонн с 380 тысяч тонн.

Как сообщал УНИАН, в период с 9 по 11 мая центральных, северных и частично западных областях Украины температура опускалась ниже нуля и даже достигала 8 градусов мороза (на грунте). Из-за этого процесс цветения плодовых деревьев и ягод происходил в осложненных условиях.

По данным ассоциации "Укрсадпром", в связи с неблагоприятными условиями украинские садоводы потеряют около 50-60% будущего урожая ягод, плодов и орехов.

Как сообщила руководитель отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко, наиболее серьезный урон получат аграрии Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Житомирской областей. Также непростая ситуация наблюдается в Волынской, Ривненской и Львовской областях. По ее данным, в указанных областях морозы повредили также до 10% посевов пшеницы и ячменя.