Тимошенко: НБУ не эффективно работает c банками

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что работа правительства с Нацбанком по пролонгации кредитов для аграриев не дала ожидаемых результатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании с аграриями, посвященном проведению весенне-полевых работ.

“Работа, которая была построена за последние месяцы – январь и февраль, - говорит о том, что эффективности эта работа не дала”, - заявила премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что правительство договаривалось с Нацбанком о том, что НБУ вместе с коммерческими банками путем поддержки банковской системы обеспечит пролонгацию кредитов для аграриев.

Однако на сегодняшний день из требующих пролонгации кредитов на сумму 3 млрд. 852 млн. грн. продлены кредиты лишь на 1 млрд. 489 млн. грн.

“По сути, недофинансирование аграрного сектора лишь по пролонгации кредитов составляет 2,3 млрд. грн. Это средства, которые недопоступили в аграрный сектор из-за того, что не проводилась стратегия Национальным банком и коммерческими банками по пролонгации кредитов”, - заявила она.

Вместе с тем Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в некоторых случаях при пролонгации кредитов банки принимали недопустимые меры.

“Во-первых, требуют еще дополнительных залогов, которых у аграриев для пролонгации кредитов нет, во-вторых, поднимают проценты по кредитам до таких масштабов, которые превышают 30, а иногда и 35% годовых, что делает аграрный бизнес планово убыточным”, - заявила премьер-министр.

Таким образом, отметила она, факт непродления кредитов создает дополнительные проблемы в работе аграрного сектора.

Напомним, 26 января Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что банки будут получать рефинансирование НБУ при условии пролонгации кредитов для агропромышленного комплекса.

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