Украина увеличила выручку от аграрного экспорта почти на 40%

Украина за первые три месяца текущего года экспортировала сельскохозяйственной продукции на 4,56 миллиарда долларов, что на 38,6% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

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"Украинский аграрный экспорт за январь-март 2017 года вырос на 38,6% и составил 4,56 миллиарда долларов, что на 1,26 миллиарда долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, больше всего за отчетный период выросла выручка от экспорта живых животных и продуктов животного происхождения – на 59,1% по сравнению с январем-мартом 2016 года, до 213 миллионов долларов.

Согласно сообщению, украинцы поставили на внешние рынки продукции растительного происхождения на 2,3 миллиарда долларов (на 35% больше, чем в 2015 году), жиров и масла животного или растительного происхождения - на 1,28 миллиарда долларов (на 36% больше), готовых продуктов питания - на 0,75 миллиарда долларов (на 51% больше).

Пресс-служба ведомства добавила, что украинские предприятия в первом квартале поставили на внешние рынки подсолнечного масла на 315,7 миллиона долларов, соевых бобов - на 225,9 миллиона долларов, кукурузы – на 140,4 миллиона долларов, сахара – на 116,3 миллиона долларов, пшеницы – на 110,6 миллиона долларов, ячменя – на 65,8 миллиона долларов.

Аналитики в текущем периоде зафиксировали рост показателя экспорта по всем группам аграрных товаров.

Пресс-служба напомнила, что главными украинскими торговыми партнерами в аграрной сфере являются страны Азии (44,4% от всего украинского экспорта), ЕС (28,6%) и африканские страны (18%).

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов (42,5% всего экспорта Украины). Главными продуктами экспорта традиционно были зерновые культуры, растительное масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта выступили страны Азии (45,9% экспорта, 7 миллиардов долларов), Евросоюза (27,5%, 4,2 миллиарда долларов), Африки (15,7%, 2,4 миллиарда долларов), СНГ (7,7%, 1,2 миллиарда долларов), а также США (0,9%, 45 миллионов долларов).