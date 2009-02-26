Аграрный фонд - НДС - зернотрейдеры

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что из 6 млрд. грн., которые необходимы Украине для проведения весенне-полевых работ, 3 млрд. грн. в Аграрный фонд можно получить за счет экспорта зерновых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю. ТИМОШЕНКО заявила сегодня на совещании с аграриями, посвященном проведению весенне-полевых работ.

Она отметила, что международный рынок зерновых на сегодняшний день оживился.

«Это значит, что мы уже можем продавать наше зерно по более высоким ценам, чем продавали в конце прошлого года и даже в начале текущего. Это значит, что мы сможем реально путем экспорта зерна привлечь определенный объем денег, который покроет те разрывы финансирования, которые сегодня заложила нефункционирующая банковская система», - сказала премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что правительство договорилось с зернотрейдерами о взаимодействии с правительством и налоговыми службами.

«Это значит, что на сегодняшний день возмещать НДС зернотрейдерам, в том числе тот НДС, по которому еще не наступил срок, необходимо в сумме 2,4 млрд. грн. И эти 2,4 млрд. грн. мы готовы по договоренности на добровольной основе с зернотрейдерами отдать зернотрейдерам, если они эти деньги спланируют на закупку зерна в Аграрном фонде и в последствии обеспечат экспорт. А Аграрный фонд эти деньги дополнительно передаст аграриям, и сможет заключить как соглашение о закупке зерна прошлых урожаев, так и форвардные соглашения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что это не простая процедура, однако необходимость ее вызвана мировым финансовым кризисом.

«Вследствие парализованной работы коммерческих банков у нас остается лишь этот путь, и правительство его нашло», - сказала она.

Она также сообщила, что правительство в ближайшие дни предпримет все меры для того, чтобы пополнить аграрный фонд 1 млрд. 300 млн. грн.

«Это то, что уже спланировано, утверждено постановлениями и от нашей совместной работы сегодня зависит, что эти деньги сегодня-завтра поступят в Аграрный фонд», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК заявил, что задолженность по НДС экспортерам будет компенсироваться исключительно деньгами, а не зерном. На сегодня, по его словам, задолженность по НДС перед экспортерами составляет 1,3 млрд. грн.