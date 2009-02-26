Кабмин хочет уравнять Аграрный фонд с зернотрейдерами

Кабинет министров Украины планирует отменить ограничение цены на закупку Аграрным фондом зерна урожая 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на совещании в Кабинете министров министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

По его словам, правительство намерено внести соответствующие изменения в законодательство, с тем, чтобы разрешить Аграрному фонду закупать зерно по средневзвешенной цене, которая сложится по результатам трех торговых сессий, и без ограничения минимальной цены.

По его словам, это позволит Аграрному фонду работать в одинаковых условиях с зернотрейдерами.

“Необходимо немедленно готовить изменения, чтобы закупать зерно по всей номенклатуре без ограничений минимальной цены”, - сказал Ю.МЕЛЬНИК.

По его словам, это необходимо сделать, чтобы фактор минимальной цены не был ограничивающим.

Также министерство просит Кабмин предоставить Аграрному фонду право выкупа залогового зерна.

По словам Ю.МЕЛЬНИКА, на сегодня Аграрный фонд не может выкупать у аграриев зерно, которое находится у него в залоге. И это ограничение необходимо снять.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК сообщил, что Аграрный фонд начал закупки зерна урожая 2008 года по механизму средневзвешенных цен, которые сложились по итогам трех торговых сессий, но не выше минимально установленной цены.

По его словам, Аграрный фонд предлагает хорошую цену на зерно, поскольку уровень установленной минимальной цены для закупки Аграрным фондом на сегодня превышает уровень цен, по которым трейдеры покупают зерно.

По мнению Ю.МЕЛЬНИКА, это позволит эффективно использовать средства Аграрного фонда и вывести уровень цен на зерно урожая 2008 года на адекватный уровень.

Также он отметил, что правительство усовершенствовало механизм форвардных закупок. По этому механизму уже оплачены поставки зерна на сумму около 6 млн. грн., и еще есть заявки на поставки зерна на сумму 560 млн. грн.