Аграрный фонд заключил с зернотрейдерами контракты

Аграрный фонд Украины заключил с зернотрейдерами контракты на продажу 550 тыс. тонн зерна на 625 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

Зернотрейдеры могут оплатить это зерно своими деньгами, либо подать документы в Государственную налоговую администрацию, и эти средства будут зачислены как возвращение НДС экспортерам зерна и перечислены в АФ.

По информации Ю.МЕЛЬНИКА, сегодня Аграрный фонд выставил на продажу еще 211 тыс. тонн зерна, и завтра планирует выставить на реализацию не менее 200 тыс. тонн зерна.

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что достигнута договоренность о взаимодействии правительства, зернотрейдеров и налоговой службы.

«На сегодня возмещать НДС зернотрейдерам, в том числе тот НДС, по которому еще не наступил срок, необходимо в сумме 2,4 млрд. грн. И эти 2,4 млрд. грн. мы готовы по договоренности на добровольной основе с зернотрейдерами отдать зернотрейдерам, если они эти деньги спланируют на закупку зерна в Аграрном фонде и в последствии обеспечат экспорт. А Аграрный фонд эти деньги дополнительно передаст аграриям, и сможет заключить как соглашение о закупке зерна прошлых урожаев, так и форвардные соглашения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.