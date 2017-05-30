Украина увеличила экспорт сахара в 9 раз

Украина в январе-марте текущего года экспортировала 267,4 тысячи тонн сахара на сумму 131,5 миллиона долларов, что почти в 9 раз превышает показатели за аналогичный период прошлого года, когда предприятия поставили за границу 29,6 тысячи тонн сахара на 15,2 миллиона долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства агарар6ной политики и продовольствия.

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Согласно сообщению, в январе-марте украинские предприятия экспортировали больше всего сахара в страны Африки и Азии на общую сумму 108,8 миллиона долларов. На европейские рынки было поставлено этой продукции на 21,2 миллиона долларов.

Пресс-служба добавила, что в разрезе стран крупнейшими покупателями украинского сахара стали Кот-д'Ивуар (16,2 миллиона долларов), Шри-Ланка (16 миллионов долларов), Мьянма (12 миллионов долларов) и Ливия (11,4 миллиона долларов). Наибольшим импортером сахара в первом квартале прошлого года была Румыния (10,3 миллиона долларов).

Пресс-служба напомнила, что в январе-марте 2017 года Украина экспортировала готовых пищевых продуктов, к которым относится сахар, на сумму 753 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Минагропрода, украинские предприятия за сезон сахароварения, который стартовал 20 августа 2016 года и завершился 11 января 2017 года, экспортировали 344 тысяч тонн сахара, что в 33 раза больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. За этот период, как сообщала ассоциация "Укрцукор", они переработали 13,7 миллиона тонн сахарной свеклы, из которой произвели 2,01 миллиона тонн сахара, при том что потребность украинского внутреннего рынка в 2017 году оценивается в 1,54 миллиона тонн. Всего в Украине в сезон сахароварения работало 42 сахарных завода.

В 2015-2016 МГ аграрии экспортировали 113 тысяч тонн сахара.

В 2016 году производство сахарного сырья увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 30%, производство сахара - на 40%.

В 2016 году аграрии заняли под свеклой 284 тысяч га против 239 тысяч га в 2015 году. В текущем году, по оценкам "Укрцукра", посевные площади под сахарной свеклой вырастут до 330-350 тысяч га.