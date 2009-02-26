АПК в 2009 году станет одной из ключевых отраслей

Председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий АСАДЧЕВ убежден, что в 2009 году АПК станет одной из ключевых отраслей экономики, которая, к тому же, обеспечит поступления в страну валюты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на коллегии Полтавской ОГА.

«Уверенности в этом добавляет и конъюнктура, которая складывается на мировом рынке: по прогнозам специалистов, в этом году зерно будет в цене. Поэтому я требую своевременно и в полном объеме провести весенне-полевые работы. Для Полтавщины посеять сегодня - значит прожить без проблем нынешний и следующий год," - подчеркнул В.АСАДЧЕВ.