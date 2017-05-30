Вопросом импорта российских удобрений в Украину может заняться СНБО - СМИ

Похоже, Кабмин недооценивает пагубность сложившейся ситуации в химпроме Украинский производитель минеральных удобрений "впал в кому", пока украинские власти "всевозможными кулуарными решениями и маневрами" создавали "благоприятный климат" для российских производителей минеральных удобрений на отечественном рынке.

Читайте такжеНардеп готовит обращение в НАБУ из-за решения Кабмина о пошлинах для минудобрений из РФРечь идет о рынке азотных минеральных удобрений объемом 900 млн долларов в год, говорится в статье "Тень от закрытых дверей" в издании "Бизнес" от 29 мая, передает "РБК".

Отметим, 18 мая Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о возобновлении антидемпинговых пошлин в отношении импорта в Украину некоторых азотных удобрений из Российской Федерации. Пятилетняя антидемпинговая пошлина на поставку карбамида и карбамидно-аммиачной смеси (КАС) из России в размере 31,84%, по данным издания, начала действовать 21 мая.

"Но, похоже, Кабмин недооценивает пагубность сложившейся ситуации в химпроме и может вообще обнулить все действующие пошлины на минеральные удобрения независимо от страны-производителя, поддержав 18 мая соответствующий законопроект", - говорится в статье.

Автор материала отмечает, что 28 апреля в парламенте был зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О Таможенном тарифе Украины". "В пояснительной записке к документу Российская Федерация упоминается как страна-агрессор, что не мешает законотворцам предложить обнулить ставки таможенных пошлин на все виды минудобрений, ввозимых в Украину, независимо от страны-производителя", - пишет автор.

Отмечается, что 18 мая инициативу по обнулению пошлин поддержал Кабмин и подавший в отставку министр агрополитики Тарас Кутовой. "Данный законопроект, если он будет принят, как утверждают эксперты, приведет к монополизму российских химиков в Украине", - говорится в статье.

Автор статьи также допускает, что вопрос импорта российских удобрений на украинский рынок вскоре может стать предметом особого внимания не только Минэкономразвития, Минагрополитики и МКМТ, но и украинских силовых органов, включая СНБО.

"На днях народный депутат Украины Дмитрий Тымчук опубликовал данные, согласно которым крупнейший поставщик азотных удобрений в Украину — российская корпорация "Еврохим", является также одним из ключевых поставщиков минеральных удобрений в непризнанную "ДНР". Как оказалось, "Еврохим", подконтрольный близкому российскому президенту олигарху Андрею Мельниченко, спокойно осуществляет кооперацию с "ДНР", - пишет автор.

Он отмечает, что, таким образом, вся история с импортом российских минеральных удобрений в Украину "заиграла в несколько ином свете". "Теперь уже чиновникам Минэкономразвития необходимо будет объяснить, каким образом российская компания, являющаяся важным элементом в цепочке материального обеспечения ОРДЛО, в первом полугодии 2017 г. получила самые благоприятные условия для сбыта своего товара на украинском рынке", - пишет журналист.

"В химической отрасли сложилась ситуация, при которой действиями украинских чиновников важнейшая индустрия, дающая 8% ВВП, доведена до грани развала. Понесет ли кто-то за это ответственность? — вопрос, как всегда, открытый", - добавил он.

Автор также подчеркнул, что антидемпинговые меры в отношении минеральных удобрений из РФ были установлены Межведомственной комиссией по международной торговле 27 декабря 2016 г., а в действие должны были вступить с 1 марта 2017 г. В феврале этого года МКМТ приостановила действие своего решения, апеллируя к информации Минагрополитики относительно того, что национальные интересы требуют приостановки антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину некоторых азотных удобрений российского производства.

"Тут следует разобраться, национальные интересы какой страны в данном случае отстаивало Минагрополитики? Дело в том, что с 13 февраля по 1 июля украинские аграрии закупают удобрения на весеннюю и осеннюю посевные. Приостановив свое решение, МКМТ в самый "горячий" сезон открыла рынок российским производителям. По предварительным оценкам, за несколько месяцев работы в 2017 г. россияне нарастили свою долю на рынке минеральных удобрений до 50-60%, что существенно ударило по украинскому производителю", - отмечается в публикации.

Отметим, по данным СМИ, российские производители удобрений за первые 4 месяца 2017 года вывезли из Украины около ста млн долларов.