Аграрии Житомирщины завершили посев яровых зерновых, технических культур и картофеля

Сельскохозяйственные предприятия Житомирской области завершили сев яровых зерновых и зернобобовых культур, технических культур и картофеля, сообщили корреспонденту УНИАН в управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

«По оперативным данным, по состоянию на 31 мая, в области завершен сев яровых зерновых и зернобобовых культур, технических культур и картофеля. Агропредприятия перевыполнили прогнозируемые показатели: по посеву яровой пшеницы показатель составил 108% от плана, гороха – 164%, гречки – 104%, подсолнечника – 102% и сахарной свеклы – 107%», – говорится в сообщении.

Также в области уже посадили картофель на 100% запланированных площадей.

Кроме этого, управление информирует, что аграрии Житомирщины продолжают работы по заготовке кормов на зимне-стойловый период 2017-2018 годов.

Так, по состоянию на 31 мая, скошено 3,1 тыс. га естественных и сеяных трав (13% к прогнозу), заготовлено 0,26 тыс. тонн сена (1%), 6,4 тыс. тонн сенажа (7 %).

Лучшие показатели покосов зафиксированы в агроформированиях Чудновского, Новоград-Волынского, Андрушевского, Попельнянского, Олевского и Брусиловского районов, где естественные и сеяные травы скошены на 19-44% запланированных площадей.