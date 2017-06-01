На Закарпатье зафиксировали новую вспышку чумы свиней

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередной случай опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Береговском районе Закарпатской области.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации, труп дикой свиноматки с признаками вирусной болезни обнаружили у кормушки в понедельник, 29 мая, в одном из охотничьих хозяйств вблизи с. Берегуфалу Береговского района.

По данным ОГА, образцы тканей свиньи были оперативно отправлены в Киевский Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы, специалисты которого установили, что животное погибло от возбудителя африканской чумы свиней.

"В четверг в Берегово под председательством руководства райгосадминистрации проведено заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Введены карантинные ограничения, которые включают уничтожение диких свиней охотничьего хозяйства, в котором обнаружен возбудитель африканской чумы, подворный обход ветеринаров с обследованием домашних свиней в соседних селах, запрет перемещения домашних свиней без разрешения санитарной службы и тому подобное", - цитирует пресс-служба председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

В ОГА уточнили, что труп дикой свиньи, у которой выявлена африканская чума, сожжен.

"По состоянию на утро четверга, ни одного животного с возбудителем этой вирусной болезни не выявлено, ситуация находится под постоянным контролем властей", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, с начала 2017 года в Украине зарегистрировано более 70 вспышек АЧС.

По итогам 2017 года председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа прогнозирует в Украине более 200 вспышек АЧС, тогда как в прошлом году был зарегистрирован 91 случай заражения.

Согласно данным главы ведомства, с момента первой фиксации вспышки АЧС на территории Украины убытки отрасли свиноводства от распространения вируса составляли около 200 миллионов гривень. Если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет свыше 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а косвенные расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.