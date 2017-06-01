Инвестиции в агросектор Украины с начала года выросли почти на 60%

Объем капитальных инвестиций в сельское хозяйство Украины в январе-марте текущего года составил 10,9 миллиарда гривень, что на 57,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

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"Общий объем капитальных инвестиций, освоенных в аграрном секторе экономики в январе-марте 2017 года, составил 10,9 миллиарда гривень. Это на 4 миллиарда гривень, или 57,9%, больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", - говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что за этот период также выросла доля аграрного сектора в общем объеме инвестиций в экономику Украины – до 16,8% с 13,5%.

По прогнозам ученых, если в 2017 году не возникнет форс-мажорных обстоятельств, по итогам года объем инвестиций в агросектор Украины составит более 75 миллиардов гривень, тогда как в прошлом году этот показатель был равен 49,7 миллиарда гривень.

При этом отмечается, что поскольку в Украине еще не созданы условия для широкомасштабного инвестиционного развития мелких и средних сельхозпроизводителей, инвестиции в аграрный сектор в 2017 году будут осуществлять преимущественно крупные предприятия.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, капитальные инвестиции в украинский агропромышленный комплекс в прошлом году составили 61,1 миллиарда гривень, или 18,7% в структуре общих капитальных инвестиций в экономику страны. В частности, в прошлом году инвесторы осуществили 44,2 миллиарда гривень капитальных вложений в сельское хозяйство, что на 51% больше, чем в 2015 году. Капитальные инвестиции в пищевую промышленность и переработку в 2016 году увеличились по сравнению с 2015 годом на 24,4% и достигли 16,9 миллиона гривень.

Согласно данным Государственной службы статистики, объем освоенных капитальных инвестиций в Украине в 2016 году составил 326,2 миллиарда гривень, что в сопоставимых ценах на 16,4% больше показателя за 2015 год.