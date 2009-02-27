Кабмин уравнял Аграрный фонд с зернотрейдерами

Кабинет Министров Украины своим постановлением от 26 февраля 2009 г. № 145 отменил ограничение цены на закупку Аграрным фондом (АФ) зерна урожая 2008 года. Текст постановления опубликован на сайте правительства.

Документом из постановления Кабмина от 18 февраля 2009 г. № 96 “О закупке зерна в государственный продовольственный резерв” исключены слова «но не выше установленной минимальной цены на продовольственное зерно”.

Как ранее заявлял министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК, эти изменения необходимы, чтобы фактор минимальной цены не был ограничивающим. Это позволит Аграрному фонду работать в одинаковых условиях с зернотрейдерами. По словам министра, на сегодня рыночные цены на зерно растут, и АФ не успевает оперативно реагировать на изменение цены, поэтому не может полноценно конкурировать с зернотрейдерами.

Как сообщал УНИАН, ранее Аграрный фонд закупал зерно урожая 2008 года по механизму средневзвешенных цен, которые сложились по итогам трех торговых сессий, но не выше минимально установленной цены.