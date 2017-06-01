"Борщевой набор" в Украине за месяц подорожал на 43%

Цены на овощи борщевого набора – капусту, картофель, морковь, свеклу и лук – в мае выросли на 43% по сравнению с апрелем в связи с сезонным подорожанием этой продукции и неблагоприятными погодными условиями, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УАК).

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"В течение мая стоимость овощей борщевого набора выросла на 43%, однако данный рост является типичным из-за фактора сезонности. Неблагоприятные погодные условия, которые наблюдались в мае, также способствовали росту цен на овощи и фрукты", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за отчетный период стоимость мяса почти не изменилась, за исключением свинины, которая подорожала за месяц на 7% под влиянием повышенного спроса на этот продукт и снижения предложения из-за эпидемии африканской чумы свиней (АЧС).

Закупочные цены на молоко и бакалею, за исключением гречки, тоже были стабильными.

Согласно сообщению, в июне цены на овощи продолжат расти. Снижение цен на эту продукцию ожидается с третьей декады июня - начала июля.

Пресс-служба добавила, что ситуация на рынке мяса и бакалеи в июне существенно не изменится, колебание цен сохранится в пределах 3-4%.

Как сообщал УНИАН, согласно данным ассоциации "Украинская аграрная конфедерация", цены на овощи борщевого набора в апреле выросли на 78,3% по сравнению с мартом.

Инфляция в Украине в апреле 2017 года по сравнению с апрелем 2016 года замедлилась до 12,2%, по сравнению с мартом – до 0,9%. С начала года потребительские цены в Украине выросли на 4,9%.