Европарламент исключил из переговорного списка о квотах для Украины томаты, мочевину и пшеницу

Европейский парламент принял позицию на межинституциональные переговоры относительно предоставления Украине дополнительных торговых преференций, исключив из предложения Европейской комиссии томаты, мочевину и пшеницу.

Соответствующее голосование состоялось в четверг в Брюсселе в рамках пленарного заседания ЕП, передает собственный корреспондент УНИАН. "За" проголосовали 475, "против" - 102 депутата.

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Докладчиком по этому вопросу выступил депутат от Польши Ярослав Валеса, который, учитывая разные мнения в ЕП по поводу дополнительных торговых преференций для Украины, предложил компромисс.

Во время своего выступления в ходе обсуждения этого вопроса, которое состоялось накануне голосования, в среду, Валеса сказал: "Как вы слышали, у нас есть очень разные мнения - от левого спектра до правого, до очень экстремальных. Моя цель с самого начала была очень простой - я всегда старался помочь Украине, но я также помнил, что защита интересов европейских фермеров и производителей тоже является важной. Поэтому найти правильный баланс было не так легко".

Докладчик также выразил уверенность в том, что трехсторонние межинституциональные переговоры между ЕП, Европейским Советом и председательствующей в ЕС страной (Мальта) будут начаты в короткие сроки.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября прошлого года Еврокомиссия предложила повысить квоты на экспорт ряда украинских товаров. В частности, на кукурузу - на 650 тысяч тонн, пшеницу - на 100 тысяч тонн, ячмень - на 350 тысяч тонн, крупу и обработанное зерно - на 7,8 тысячи тонн, овес - на 4 тысячи тонн, мед - на 3 тысячи тонн, виноградный сок - 500 тонн, обработанные томаты - на 5 тысяч тонн.

Вместе с тем? Комитет Европарламента удалил из предложений томаты, ячмень и мочевину.

По данным министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового, экономический эффект от принятия Европарламентом решения об увеличении годовых квот на беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции в ЕС составит около 196,95 миллиона долларов.