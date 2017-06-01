Ган: Украина должна найти приемлемое решение относительно запуска рынка земли

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявляет, что Украина должна найти приемлемое решение относительно запуска рынка земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Я знаю, что эта реформа, в частности, не очень популярна среди многих людей в стране. Но я также считаю, что в этом вопросе мы должны найти решение, и я действительно верю, что власть сможет найти должное, приемлемое решение», - отметил Хан.

Справка УНИАН. В Украине с 2001 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до конца 2017 года.

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В меморандуме с Международным валютным фондом указано, что Украина планирует до конца мая 2017 года принять закон, регламентирующий оборот земель сельхозназначения, и с 2018 года (после окончания действия моратория) начать их продажу.

Эксперты и общество разделились во мнениях относительно отмены запрета на продажу сельхозземель. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие утверждают, что отмена моратория приведет к скупке земли иностранными компаниями.

В Минагрополитики прогнозируют, что экономический эффект от открытия рынка земли в Украине будет заметен не раньше, чем через 5-7 лет.