Украина уже исчерпала квоту на беспошлинный экспорт пшеницы в Евросоюз

Украина полностью исчерпала годовую квоту на 2017 год на беспошлинный экспорт пшеницы в страны Европейского Союза, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинская аграрная конфедерация" (УАК) со ссылкой на данные аналитического агентства "Зерно-Онлайн".

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"Тарифная годовая квота Евросоюза на импорт украинской пшеницы исчерпана полностью. На текущий момент в страны ЕС поставлено 960 тысяч тонн пшеницы или 100% от объема квоты", - говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что годовая квота на импорт пшеницы из других третьих стран (2,38 миллиона тонн) выбрана всего на 7,4% (177,2 тысячи тонн).

В УАК напомнили, что 1 июня Европейский парламент поддержал предложение Еврокомиссии об увеличении квот на беспошлинный экспорт ряда украинских товаров. В частности, квоты на поставки украинской кукурузы будут увеличены на 650 тысяч тонн, ячменя — на 350 тысяч тонн, круп и обработанного зерна - на 7,8 тысячи тонн, овса - на 4 тысяч тонн, меда - на 3 тысячи тонн, виноградного сока - на 500 тонн. Однако евродепутаты не поддержали повышение квот на экспорт пшеницы, мочевины и обработанных томатов из Украины.

Как сообщал УНИАН, Украина уже полностью исчерпала квоты на беспошлинный экспорт по шести группам товаров: мед, сахар, крупы и мука, виноградный и яблочный соки, кукуруза и обработанные томаты. Также закрыта основная квота на второй квартал по экспорту курятины. Отмечается, что подобная тенденция наблюдалась и в прошлом году.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в настоящее время объем квоты на экспорт на рынок ЕС украинских обработанных томатов составляет 10 тысяч тонн, меда – 5,2 тысячи тонн, сахара – 20 тысяч тонн, круп и муки – 6,6 тысячи тонн, виноградного и яблочного соков – 12 тысяч тонн, кукурузы – 400 тысяч тонн, овса – 4 тысяч тонн, мяса птицы – 16,8 тысячи тонн.

Зона свободной торговли между Украиной и ЕС вступила в силу с 1 января текущего года.

По данным представительства ЕС, украинский экспорт в Европейский Союз в 2016 году вырос на 3,7%, что демонстрирует эффективность зоны свободной торговли.