Кабмин рассмотрит 5 марта вопрос о льготах на кредиты для аграриев

Кабинет Министров 5 марта рассмотрит вопрос о возобновлении льготного кредитования аграриев при закупке сельскохозяйственной техники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ, комментируя ситуацию, сложившуюся на Херсонском машиностроительном заводе.

«Мы в четверг на заседании правительства рассмотрим постановление о порядке использования бюджетных средств на удешевление кредитов», – сказал В.НОВИЦКИЙ.

Министр сообщил, что сегодня утром он провел встречу с одним из акционеров Херсонского машиностроительного завода, в ходе которой обсуждалась возможность оказания помощи этому предприятию.

«Мы сейчас предлагаем профинансировать закупки лизинговой компанией Минагрополитики, которая закупит партию готовых комбайнов, и распределить их. Мы сейчас пишем письма в областные государственные администрации и облсоветы с тем, чтобы их же заявки они обеспечили соответствующим выкупом», – пояснил он.

В.НОВИЦКИЙ также сообщил, что Министерство промышленной политики предлагает правительству рассмотреть возможность выделения средств из Стабилизационного фонда на закупку сложной сельскохозяйственной техники.

«Мы предлагаем из Стабилизационного фонда выделить определенную сумму для закупки техники, в том числе и через лизинговый фонд, в больших количествах и по заводу комбайнов, и по Харьковскому тракторному заводу», – сообщил он.

Справка УНИАН. При правительстве Януковича работал механизм компенсации на уровне 30% стоимости кредитов при покупке сельхозтехники. В государственном бюджете на 2007 год на АПК было предусмотрено почти 7 млрд. грн., в частности, 132 млн. грн. – на 30-процентную компенсацию приобретения сложной сельхозтехники.

Государственной лизинговой компанией является НАК "Украгролизинг", созданная постановлением Кабинета Министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств государственного лизингового предприятия "Украгролизинг", созданного на базе государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину. В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.