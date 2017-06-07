Эксперты прогнозируют сокращение производства свинины в Украине

Украинские сельскохозяйственные предприятия по итогам текущего года могут незначительно сократить производство свинины – менее чем на 5%, сообщил УНИАН глава Ассоциации свиноводов Украины (АСУ) Артур Лоза.

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«Производство (свинины – УНИАН) сократится по сравнению с предыдущим периодом - на 1-3%, возможно, на 5%. Если «дно» спроса мы прошли в 2016 году, то «дно» производства мы как раз сейчас наблюдаем, и только к концу года появятся определенные положительные сдвиги», - сказал он.

При этом, по прогнозам главы ассоциации, свиное поголовье по итогам года существенно не изменится.

«Мы не ожидаем никаких изменений. Возможно, будут определенные колебания, но существенного снижения не произойдет. Рост будет медленным, и в этом году мы не увидим увеличения поголовья», - добавил Лоза.

По его словам, наибольший спад свиного поголовья в Украине был зафиксирован в первом квартале 2016 года. Факторами такого сокращения стало резкое падение спроса на свинину – на более 22%, обеднение населения, эпидемия африканской чумы свиней (АЧС), а также российский мораторий на экспорт украинской свинины.

Эксперт добавил, что еще одним негативным фактором, повлиявшим на сокращение поголовья свиней в нашей стране, стала отмена льгот для аграриев по налогу на добавленную стоимость (НДС). При этом он сообщил, что особенностью отрасли свиноводства является ее «инертность», вследствие которой последствия кризиса, зафиксированного в 2016 году, будут наблюдаться еще в течение долгого времени после его окончания.

«Учитывая инерционность отрасли, он (кризис - УНИАН) продержался определенный период времени, и эти последствия кризисного влияния мы начинаем ощущать через 10 месяцев, год, полтора», - сказал Лоза.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозам председателя наблюдательного совета крупного производителя сельскохозяйственной продукции - агрохолдинга KSG Agro Сергея Касьянова, украинские предприятия по итогам текущего года могут сократить производство свинины в среднем на 10-15% в связи с сокращением поголовья животных из-за распространения АЧС.

По данным Государственной службы статистики, в Украине в 2016 году производство свежей или охлажденной свинины выросло на 3,9% по сравнению с 2015 годом – до 256 тыс. тонн. Поголовье свиней к концу 2016 года сократилось на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,43 млн голов.

Согласно информации Государственной фискальной службы, объем экспорта свинины из Украины в 2016 году сократился в 8,5 раза – до 3,2 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт свинины сократился в 10,7 раза – до 5,1 тыс. долл.

С начала 2017 года в Украине зарегистрировано 75 вспышек АЧС. Всего с 2012 года и по состоянию на 6 июня на территории Украины ветеринары зарегистрировали 221 вспышку АЧС в 23 областях.