Гройсман поручил Авакову "перевернуть всех тех", кто занимается махинациями с госземлями

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству внутренних дел проверить на наличие злоупотреблений и коррупции сделки распорядителей государственных земель по всей Украине.

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Об этом глава правительства сказал на заседании Кабинета министров в среду.

«Арсен Борисович (Аваков, министр внутренних дел - УНИАН), я бы вас попросил дать отдельное поручение подразделениям национальной полиции, которые занимаются экономикой, по всей стране скрупулезно начать отрабатывать все сделки. Вы работаете в плановом режиме, но нужно сделать серьезную отработку, чтобы перевернуть там всех тех, кто позволяет себе нечестно, непрозрачно управлять земельными ресурсами на территориях», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 7 июня принял постановление, обязывающее Государственную службу по вопросам геодезии, картографии и кадастра передавать украинские сельскохозяйственные земли в аренду исключительно через аукционы. По словам Гройсмана, постановление призвано устранить коррупцию в сфере распоряжения госземлями.