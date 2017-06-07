Правительство хочет ужесточить контроль за алкоголем и ввести электронную акцизную марку

Кабинет министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду законопроект об ужесточении контроля оборота алкоголя, который вводит электронные акцизные накладные.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«Это законопроект об электронном контроле оборота алкоголя. По нашим расчетам, около 30% рынка находится в тени. Мы предлагаем ввести довольно серьезную систему, которая будет контролировать оборот как на опте, так и в рознице», - сказал министр финансов Александр Данилюк, представляя законопроект.

По словам министра, законопроект вводит электронные акцизные накладные. При этом в случае оптовой реализации компании не смогут отгружать больше продукции, чем ими было получено акцизных марок. Электронная система будет администрироваться Государственной фискальной службой, а тестовый период, во время которого штрафы и санкции за нарушения не будут начисляться, составит 180 дней.

Как сообщал УНИАН, в конце мая Гройсман поручил Министерству финансов ускорить подготовку законопроекта об электронной акцизной марке, что позволит прекратить распространение контрафактной продукции.

Ранее в ГФС сообщили, что автоматизированная система контроля за оборотом алкогольных напитков и табачных изделий «Электронная акцизная марка» заработает в Украине в 2017 году.