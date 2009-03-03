Виноделы Крыма протестуют в центре Симферополя

Крымские виноградари и виноделы протестуют против инициативы увеличить ставки акцизного сбора на вина натуральные из спирта и крепкие (крепленые).

Как передает корреспондент УНИАН, до 150 человек – представителей винодельческих предприятий Крыма – сегодня вышли на акцию протеста в центре Симферополя, к зданию крымского правительства, с транспарантами: «Хватит нас давить!», «Нет грабительским акцизам!», «Крымское вино – гордость Украины!».

Виноградари просят украинский парламент не принимать законопроект №4067 о внесении изменений в Закон Украины «О ставках акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки» (относительно увеличения ставки акцизного сбора на вина натуральные из спирта и крепкие (крепленые).

Как заявил УНИАН участник акции протеста, генеральный директор Евпаторийского винзавода Сергей ГОЛУБЕНКО, «в конечном итоге, это просто убьет промышленность».

Позицию виноградарей поддержал вишедший к пикетчикам заместитель министра агрополитики Крыма Сергей ПЕЛАГЕНКО. Он предложил предпринимателям выбрать представителей для включения в состав крымской делегации, которая в ближайшее время планирует выехать в Киев, в ВР Украины, для обсуждения всего комплекса вопросов аграрной сферы.

Один из представителей Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма сообщил журналистам, что виноделы Украины сегодня, помимо Симферополя, собираются провести акции протеста в Одессе, через 2-3 дня – в Николаевской, Херсонской областях и в Закарпатье. Если требования виноделов не будут услышаны, то они обещают «гнать фуры и бочки в Киев».

Как сообщалось, сегодня ставки акцизного сбора на крепленое вино в Украине составляют порядка 50 копеек за 1 литр.