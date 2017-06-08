В Украине отменили госрегулирование цен на продукты

Кабинет министров Украины принял решение об отмене государственного регулирования цен на продукты питания с 1 июля.

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Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

В частности, производители теперь не будут обязаны декларировать цены на продовольственную продукцию, а также обосновывать Госпотребслужбе необходимость изменения цен.

Согласно пояснительной записке к документу, отмена госрегулирования даст возможность устранить излишнее административное давление на бизнес, сделать производство инвестиционно привлекательным и предоставить возможность предпринимателям быстрее адаптироваться к конъюнктуре рынка.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Кабинет министров Украины утвердил пилотный проект отмены государственного регулирования цен на продукты питания с 1 октября 2016 года по 1 января 2017 года.

В конце декабря премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что эксперимент с отменой госрегулирования оказался оправданным и не привел к ускорению инфляции.

Госрегулирование в Украине регламентировалось постановлениями правительства 1996 и 2007 годов, которые запрещали торговые надбавки выше 15% на социально значимую продовольственную продукцию. К таким товарам относятся мука, хлеб простой рецептуры, макаронные изделия отечественного производства из нетвердых сортов пшеницы, крупы, сахар, говядина, свинина с костями, мясо птицы в тушках, колбасы вареные 1 сорта, молоко жирностью 2,5%, сметана жирностью 20%, масло сливочное жирностью 72%, творог жирностью 9%, яйца куриные, подсолнечное масло.