Украинские аграрии уже экспортировали почти 42 миллиона тонн зерновых

Украинские аграрии с начала 2016-2017 маркетингового года (МГ, июль 2016 – июнь 2017) экспортировали рекордные 41,67 миллиона тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 16,98 миллиона тонн, ячменя – 5,26 миллиона тонн, кукурузы – 19,17 миллиона тонн, ржи – 6,6 тысячи тонн.

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 365,5 тыс. тонн муки, из которых 364,1 тысячи тонн составляет пшеничная мука и 1,4 тысячи тонн – другие виды этого продукта.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016-2017 МГ украинские аграрии планировали установить рекорд по экспорту зерновых, поставив на внешние рынки 41,6 миллиона тонн этих культур. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 миллиона тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, Украина в 2016 году собрала 65,95 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.