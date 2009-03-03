В Винницкой области пролонгировано 67% агрокредитов

В Винницкой области для проведения весенне-полевых работ пролонгировано 67% кредитных договоров сельхозпредприятий.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя областной государственной администрации Василий ЧЕРНИЙ.

"Нам нужно пролонгировать 98 договоров на сумму 196 млн. грн.", – сказал он.

При этом В.ЧЕРНИЙ сообщил, что на данный момент пролонгировано лишь 38 договоров на сумму 132 млн. грн. и остается еще 60 договоров на сумму 64 млн. грн.

"Коммерческие банки требуют от заемщиков перезаключать соглашения, давая погашение следующим кредитом уже под другие проценты", – добавил заместитель председателя Винницкой ОГА.

В Винницкой области около 2 млн. га пахотных земель.