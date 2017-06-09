Украина значительно увеличила экспорт свинины - почти в 3 раза

Украинские предприятия за первые пять месяцев текущего года поставили на внешние рынки 3,09 тыс. тонн свинины, что в 2,6 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, в денежном выражении экспорт свинины вырос в 3,8 раза – до 6,31 млн долл., говорится в таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы.

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Согласно статистическим данным, импорт свинины в Украину за отчетный период сократился почти в 2,4 раза в натуральном выражении и в 2 раза в денежном – до 783 тонн и 1,37 млн долл. соответственно.

Вместе с тем, по данным Фискальной службы, экспорт мяса птицы и субпродуктов из Украины за отчетный период вырос на 42% в натуральном выражении – до 123,9 тыс. тонн и в 1,5 раза в денежном выражении – до 161,5 млн долл.

Импорт этих продуктов в январе-мае составил 38,45 тыс. тонн, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении импорт мяса птицы и субпродуктов вырос почти в 1,4 раза – до 15,16 млн долл.

Как сообщал УНИАН, согласно данным ГФС, экспорт свинины из Украины в 2016 году сократился в 8,5 раза – до 3,2 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт свинины сократился в 10,7 раза – до 5,1 тыс. долл. Экспорт мяса птицы и субпродуктов из Украины в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос на 48,9% в натуральном выражении – до 240,2 тыс. тонн и на 29% в денежном выражении – до 292,5 млн долл.