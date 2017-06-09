Экспорт сливочного масла из Украины вырос в 3 раза

Объем экспорта сливочного масла из Украины в январе-мае текущего года составил 8,54 тыс. тонн, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы.

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В денежном выражении экспорт этой продукции за отчетный период вырос в 4,2 раза – до 31,1 млн долл.

Согласно статистическим данным, импорт сливочного масла в Украину за первые пять месяцев текущего года сократился в натуральном выражении почти в 3,8 раза – до 174 тонн. В денежном выражении импорт масла в январе-мае составил 891 тыс. долл. против 2,1 млн долл. за аналогичный период прошлого года.

Объем экспорта сыра из Украины в январе-мае текущего года составил 3,27 тыс. тонн, что на 22,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года. В денежном выражении экспорт сыра за отчетный период вырос на 48,5% – до 11,35 млн долл.

Импорт сыра в Украину за первые пять месяцев текущего года увеличился на 35,8% в натуральном и на 46,7% в денежном выражении – до 3,56 тыс. тонн и 15,7 млн долл. соответственно.

Как сообщал УНИАН, объем экспорта сыра из Украины в 2016 году составил 8 тыс. тонн, что на 25,9% меньше, чем за 2015 год. Экспорт сливочного масла в прошлом году вырос на 2,5% – до 12,1 тыс. тонн.

Согласно прогнозам Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB), украинские предприятия по итогам текущего года могут увеличить экспорт сливочного масла примерно на 50% на фоне стабильного спроса на эту продукцию в мире.