Кабмин обнародовал список продуктов, на которые больше не распространяется госрегулирование

Кабинет министров отменил государственное регулирование цен на продовольственные товары с 1 июля, сообщается на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, сообщает ZN.ua.

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"В частности, с 1 июля отменяется государственное регулирование цен на муку, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядину, свинину и мясо птицы, колбасные изделия, молоко, сыр, сметану, масло сливочное, масло подсолнечное, яйца куриные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство также отменило необходимость декларирования производителями изменений оптово-отпускных цен на 13 групп товаров, предельных уровней рентабельности производства муки и хлеба социальных сортов, детского питания.

"Госпродпотребслужба в дальнейшем не будет осуществлять контроль ценообразования на рынке продовольствия. Сейчас приоритетными направлениями работы ведомства является контроль тарифов на жилищно-коммунальные услуги, регулируемым ценам на лекарственные средства", - подчеркивает издание.

Как сообщал УНИАН, ранее правительство отменило государственное ценовое регулирование на продукты питания.

Сообщалось, что Министерство экономического развития и торговли Украины предложило отменить государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания.