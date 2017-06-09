Украина в мае сократила экспорт сахара на треть

Украинские предприятия в мае текущего года поставили на внешние рынки 48,4 тысячи тонн сахара, что на 33% меньше объема экспорта предыдущего месяца.

"В мае экспорт сахара снизился почти в половину по сравнению с апрелем, поскольку цена на мировом рынке снизилась. По нашим оценкам, дальнейшие поставки в текущем маркетинговом году будут незначительными", - цитирует пресс-служба руководителя аналитического отдела ассоциации Руслану Бутыло.

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Согласно сообщению, отечественные предприятия в мае осуществили самые крупные поставки в Того (15 тысяч тонн), Турцию (8,8 тысячи тонн) и Гамбию (8 тысяч тонн).

В целом, по данным пресс-службы, с начала текущего 2016-2017 маркетингового года (МГ, сентябрь 2016 - август 2017) экспорт сахара составил 732 тысяч тонн.

Пресс-служба добавила, что посевные площади под сахарной свеклой составляют 310 тысяч га, что на 6% превышает прошлогодний показатель. Однако, производство сахара в 2017-2018 МГ, по прогнозам ассоциации, останется на уровне прошлого года и составит около 2 миллионов тонн, поскольку неблагоприятные погодные условия в апреле-мае негативно повлияли на урожайность сахарной свеклы. Соответственно, экспорт сахара в следующем сезоне может составить около 500 тысяч тонн, при потребности внутреннего рынка в 1,5 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Минагропрода, украинские предприятия за сезон сахароварения, который стартовал 20 августа 2016 года и завершился 11 января 2017 года, экспортировали 344 тысячи тонн сахара, что в 33 раза больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. За этот период, как сообщала ассоциация "Укрцукор", они переработали 13,7 миллиона тонн сахарной свеклы, из которой произвели 2,01 миллиона тонн сахара, при том что потребность украинского внутреннего рынка в 2017 году оценивается в 1,54 миллиона тонн. Всего в Украине в сезон сахароварения работало 42 сахарных завода.

В 2015-2016 МГ аграрии экспортировали 113 тысяч тонн сахара.

В 2016 году производство сахарного сырья увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 30%, производство сахара - на 40%.

В 2016 году аграрии заняли под свеклой 284 тысяч га против 239 тысяч га в 2015 году.