Украина на треть увеличила экспорт кукурузы

Украинские аграрии в мае экспортировали 2,66 млн тонн кукурузы, что на 36,15% больше по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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Согласно сообщению, всего с начала текущего года экспорт кукурузы составил 11,86 млн тонн на сумму 1,85 млрд долл.

Крупнейшими импортерами украинской кукурузы были Египет (2,14 млн тонн на сумму 333,23 млн долл.), Нидерланды (1,48 млн тонн на 230,54 млн долл.) и Испания (1,34 млн тонн на 208,81 млн долл.).

Пресс-служба напомнила, что в 2016 году Украина экспортировала кукурузы на сумму 2,65 млрд долл. США.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозам аналитического агентства «ПроАгро», производство отечественной кукурузы в 2016-2017 маркетинговом году (МГ, июль 2016 - июнь 2017) составит 28 млн тонн, что на 20% превышает показатель прошлого года. В связи с этим увеличится и экспорт данной зерновой культуры – на 12%, до 18,7 млн тонн.

Согласно информации Министерства аграрной политики и продовольствия, украинские аграрии в 2016 году установили исторический рекорд, собрав 66 млн тонн зерновых, что на 5,9 млн тонн больше, чем в 2015 году.

В целом средняя урожайность зерновых культур в прошлом году составила 46,1 ц/га, что на 5 ц/га превышает показатель 2015 года.

По итогам 2016-2017 маркетингового года аграрии планируют установить новый рекорд по экспорту зерновых, поставив на внешние рынки 41,6 млн тонн этих культур.