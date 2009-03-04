Кабмин утвердил порядок удешевления кредитов для АПК

Кабинет Министров Украины утвердил порядок использования в 2009-2013 гг. бюджетных средств, которые направляются на поддержку предприятий агропромышленного комплекса через механизм удешевления кредитов.

Текст соответствующего постановления (№153 от 26 февраля 2009 года) опубликован на сайте правительства.

Порядок определяет механизм использования в 2009-2013 годах предусмотренных в государственном бюджете средств, которые направляются на частичную компенсацию процентной ставки по привлеченным предприятиями агропромышленного комплекса в банках кратко-, средне- и долгосрочным кредитам, а также краткосрочными кредитам, привлеченным в кредитных союзах.

Краткосрочными являются кредиты, которые привлечены не более чем 12 месяцев, среднесрочными – от 12 до 36 месяцев, долгосрочными – от 36 до 60 календарных месяцев.

Размер компенсации по кредитам и направлениям использования привлеченных кредитов утверждает ежегодно Кабмин с учетом объемов бюджетных назначений, предусмотренных в госбюджете, и приоритетов развития агропромышленного комплекса по предоставлению Минагрополитики. При этом направления использования привлеченных кредитов, по которым предоставляется компенсация, могут при необходимости дополняться.

Компенсация предоставляется на конкурсной основе предприятиям АПК, которые привлекли кратко-, средне- и долгосрочные кредиты в национальной и иностранной валюте. При этом компенсация по кредитам, привлеченным в иностранной валюте, предоставляется лишь в случае наличия у заемщика внешнеэкономического договора на закупку техники и оборудования иностранного производства, аналоги которого не производятся в Украине, согласно утвержденному Кабинетом Министров Украины перечню, а также племенного скота. В случае привлечения кредитов в иностранной валюте сумма компенсации определяется исходя из официального курса гривни к иностранной валюте, установленного Национальным банком на дату начисления платы за кредит.

Компенсация предоставляется заемщикам ежемесячно с учетом суммы фактически оплаченных процентов за соответствующий период.

Компенсация по кратко-, средне- и долгосрочным кредитам осуществляется с 1 января по 31 декабря текущего года.