Беларусь временно ограничила ввоз свинины из Закарпатской области

Республика Беларусь ввела временные ограничения на импорт свинины из Закарпатской области в связи со вспышками на этой территории острого вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС).

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Об этом говорится в указаниях, размещенных на сайте департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, датированных 8 июня.

«По информации Международного эпизоотического бюро от 2 июня 2017 года, на территории Закарпатской области Украины зарегистрирован новый случай заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней», - говорится в документе.

Согласно сообщению, запрет распространяется на импорт живых свиней, спермы хряков, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рого-копытного и кишечного сырья, щетины, мяса диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных. Также ведомство ввело ограничения на ввоз украинских кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы, а также оборудования, используемого для перевозки, содержания, убоя и разделки свиней.

В указаниях отмечается, что ограничения также распространяются на корма для кошек и собак, изготовленные из свиноводческого сырья.

Как сообщал УНИАН, 29 мая Беларусь ввела временные ограничения на импорт свинины из Полтавской и Одесской областей.

С начала 2017 года в Украине зарегистрировано 77 вспышек АЧС. Всего с 2012 года и по состоянию на 6 июня на территории Украины ветеринары зарегистрировали 225 вспышек АЧС в 23 областях.

По итогам 2017 года глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа прогнозирует в Украине более 200 вспышек АЧС, тогда как в прошлом году был зарегистрирован 91 случай заражения.