"Ощадбанк" выдал украинским аграриям кредитов на 270 миллионов

Государственный "Ощадбанк" с начала текущего года выдал малым и средним сельхозпроизводителям 133 кредита на общую сумму 270 миллионов гривень, сообщила пресс-служба банка.

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"Общая сумма предоставленных средств составляет 270 миллионов гривень. Больше всего профинансировано аграриев Запорожской, Луганской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, "Ощадбанк" предлагает аграриям кредиты по ставке 16,9%. При этом в рамках партнерских программ украинские предприятия могут обновить или сформировать парк техники и оборудования по ставкам от 12%.

Согласно сообщению, всего банк финансирует более 400 сельхозпредприятий. Эти компании занимаются производством продукции растениеводства (преимущественно выращивают пшеницу, кукурузу, рапс, подсолнечник) и животноводства (производство говядины, свинины, птицы и молока).

Пресс-служба добавила, что в ближайшее время "Ощадбанк" планирует подписать договор о взаимодействии с Минагропродом для участия в правительственной программе компенсации аграриями 20% стоимости приобретенной сельхозтехники украинского производства. На реализацию этой программы в 2017 году Кабмин выделил 550 миллионов гривень.

Справка УНИАН. "Государственный сберегательный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству. В первом квартале 2017 года банк получил чистую прибыль в размере 158,3 миллиона гривень, что на 46,2 миллиона гривень, или на 41,3% больше, чем за аналогичный период 2016 года.