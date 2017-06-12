Минагропрод запустил сайт о ведении аграрного бизнеса в Украине

Министерство аграрной политики и продовольствия при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) запустили для украинских фермеров информационный сайт minagro.org.ua, на котором будет доступна информация о практических аспектах ведения аграрного бизнеса в Украине. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

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"Мы еще в прошлом году начали работу над таким комплексным информационным ресурсом, который должен закрыть пробелы в информации по приоритетным направлениям работы Минагропрода. Ресурс создан для широкого круга пользователей, и, в первую очередь, для наших фермеров", - цитирует пресс-служба заместителя министра Ольгу Трофимцеву.

Согласно сообщению, на данном ресурсе можно будет найти информацию об аграрных и продовольственных выставках за рубежом, действующих проектах технической помощи, региональных бюджетных программах поддержки, торговых аграрных миссиях и т.д.

По данным пресс-службы, для удобства пользования на сайте введены фильтры по регионам Украины, специализации, стратегическим приоритетам Минагропрода и источникам финансирования. Отмечается, что предложенная на сайте информация будет регулярно дополняться и обновляться.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля 2017 года руководство Минагропрода сообщило, что совместно с крупнейшим украинским оператором мобильной связи "Киевстар" они рассматривают возможность совместного запуска специального мобильного приложения для украинских аграриев, которое объединит в себе основные новости, полезную информацию и советы. Отмечалось, что такое приложение будет содержать информацию о ценах на продукцию и материалы, основные новости аграрного сектора, данные о погоде и полезные советы.