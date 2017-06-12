Украинские аграрии увеличили экспорт муки на 16%

Украинские аграрии за девять месяцев текущего 2016-2017 маркетингового года (МГ, июль 2016 – июнь 2017) экспортировали 330 тысяч тонн муки, что на 16% превышает объем поставок за аналогичный период 2015-2016 МГ, сообщается на сайте консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт".

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Согласно сообщению, основным импортером украинской муки традиционно является Китай с долей рынка в 21%.

При этом за отчетный период отечественные аграрии увеличили экспорт данного продукта в страны Африки. Так, экспорт украинской муки в Анголу составил более 28 тысяч тонн, что почти вчетверо превышает объем отгрузок за весь прошлый сезон (7,5 тысячи тонн). В Сомали аграрии поставили около 26 тысяч тонн муки против 1,9 тысяч тонн в 2015-2016 МГ.

Кроме африканских стран Украина активно экспортирует муку на рынки ОАЭ и Палестину. За отчетный период наша страна поставила в ОАЭ около 21 тыс. тонн муки против 3,1 тысячи тонн в 2015-2016 МГ. Экспорт в Палестину в текущем сезоне вырос на 27% – до 28 тысяч тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2015-2016 МГ украинские аграрии экспортировали 344 тысяч тонн пшеничной муки, что на 32,5% больше, чем в 2014-2015 МГ, при этом цена украинской муки была самой низкой в мире.

По итогам 2016-2017 МГ украинские аграрии планируют установить рекорд по экспорту зерновых, поставив на внешние рынки 41,6 миллиона тонн этих культур. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 миллиона тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, Украина в 2016 году собрала 65,95 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.