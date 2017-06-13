У Гройсмана хотят отменить минимальные цены на сигареты

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде отменить необходимость устанавливать минимальные оптово-отпускные и розничные цены на табачные изделия, табак и промышленные заменители табака.

Читайте такжеКомитет здравоохранения предлагает запретить витрины с сигаретами

Об этом говорится в правительственном законопроекте о внесении изменений в переходные положения Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2016 году» (№6568), зарегистрированном в парламенте 8 июня.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, введение минимальных оптово-отпускных и розничных цен на табачные изделия противоречит европейским нормам. Отмечается, что некоторые европейские страны внедряли такой механизм, но впоследствии отменили его.

«Установление минимальных розничных цен на табачные изделия, вероятно, будет рассматриваться Комиссией ЕС и Судом ЕС как нарушение конкуренции и нарушение обязательств согласно статье 15 Директивы ЕС 2011/64/ЕС», – отмечается в пояснительной записке к документу.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Представительство ЕС в Украине заявило, что установление минимальных цен на сигареты противоречит обязательствам Украины в рамках зоны свободной торговли с Европейским Союзом. В то же время отмечалось, что Украина имеет право свободно вводить минимальный акцизный сбор на табачные изделия, включая сигареты, для охраны общественного здоровья и повышения налоговых поступлений.

В конце декабря 2015 года Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, которыми наделила Кабмин правом устанавливать минимальные цены на табачную продукцию. При этом правительство также ограничивает максимальные розничные цены на сигареты.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение об отмене государственного регулирования цен на продукты питания с 1 июля.