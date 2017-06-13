Минсельхоз США повысил прогноз урожая зерна в Украине

Министерство сельского хозяйства США (USDA) повысило прогноз урожая зерна в Украине в следующем 2017-2018 маркетинговом году (МГ, июль 2017 – июнь 2018) на 0,5 млн тонн по сравнению с майским прогнозом – до 62,3 млн тонн, сообщается на сайте USDA.

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Благодаря этому, согласно документу, прогноз экспорта зерна из Украины в следующем сезоне увеличен до 38,8 млн тонн.

Согласно сообщению на сайте ведомства, оценка объемов урожая и экспорта кукурузы также выросла на 0,5 млн тонн по сравнению с майскими показателями – до 28,5 млн тонн и 20,5 млн тонн соответственно.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в 2016 году в Украине было собрано 65,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.

Согласно информации украинского аграрного ведомства, по итогам 2016-2017 маркетингового года (МГ, июль 2016 – июнь 2017) аграрии планируют установить новый рекорд по экспорту зерновых, поставив на внешние рынки более 41,6 млн тонн этих культур. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 млн тонн.