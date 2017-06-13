Украина увеличила производство подсолнечного масла на 40%

Украинские предприятия за восемь месяцев 2016-2017 маркетингового года (МГ, сентябрь 2016 – август 2017) произвели 3,9 миллиона тонн подсолнечного масла, что более чем на 40% превышает показатель за аналогичный период прошлого маркетингового года, сообщила пресс-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт".

Читайте такжеУкраина увеличила выручку от аграрного экспорта почти на 40%

"С начала 2016-2017 сезона (сентябрь-апрель) производство подсолнечного масла на крупных и средних предприятиях Украины достигло 3897,6 тысячи тонн, при этом опережение показателей прошлого сезона по-прежнему составляет более 40% (2753,1 тысячи тонн)", - говорится в сообщении.

В целом, по итогам 2016-2017 МГ эксперты прогнозируют объем производства подсолнечного масла в Украине на уровне 5,8 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной службы статистики, в 2016 году в Украине было произведено 4,4 миллиона тонн нерафинированного подсолнечного масла, что на 20,2% больше, чем в 2015 году.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в своем майском отчете оценило экспорт подсолнечного масла из Украины в 2017-2018 маркетинговом году (сентябрь 2017 – август 2018 года) на уровне 5 миллионов тонн.

По данным ассоциации "Укролияпром", в 2016 году Украина экспортировала рекордный объем подсолнечного масла – 4,8 миллиона тонн, что на 23% больше, чем в 2015 году. В денежном выражении экспорт этой продукции составил 4,8 миллиарда долларов против 4,2 миллиарда долларов годом ранее.