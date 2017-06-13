Аграрии завершили сев яровых зерновых

Украинские аграрии завершают весеннюю посевную кампанию, засеяв яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 7,17 миллиона га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Согласно сообщению, всего зерновыми в Украине засеяно 14,3 миллиона га (включая 7,15 миллиона га под озимыми культурами). Общая площадь посева сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составит около 26,9 миллиона га, что на 152 тысяч га превышает показатель прошлого года.

По данным Минагропрода, пшеница посеяна на 177 тысяч га, ячмень – на 1,59 миллиона га, овес – на 199 тысяч га, горох – на 386 тысяч га (на 17% превышает прогноз), кукуруза – на 4,47 миллиона га, гречиха – на 154 тысяч га, просо – на 54 тысячи га.

Кроме того, согласно сообщению, озимая пшеница посеяна на 6,103 миллиона га, рожь – на 169 тысяч га, озимый ячмень – на 872 тысячи га, озимый рапс – на 858 тысяч га.

Пресс-служба добавила, что сахарная свекла посеяна на 313 тысяч га, подсолнечник – на 5,6 миллиона га, а соя – на 1,88 миллиона га.

По информации Минагропрода, перед началом уборочной кампании технический парк украинских аграриев насчитывает 312 тысяч тракторов и более 52 тысяч зерноуборочных комбайнов.

Согласно сообщению, за четыре месяца 2017 года аграрии приобрели более 3,2 тысячи единиц техники на сумму около 3,4 миллиарда гривень. В частности, 822 трактора (на сумму 1,2 миллиарда гривень), 173 зерноуборочных комбайнов (598,7 миллиона гривень), 601 единиц почвообрабатывающей техники (258,4 миллиона гривень), 409 единиц посевной техники (411,5 миллиона гривень) и более 1,2 тысячи единиц другой техники и оборудования (881,5 миллиона гривень).

Пресс-служба напомнила, что в 2016 аграрии приобрели около 10 тысяч единиц техники на сумму 10,4 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, по информации Государственной службы статистики, украинские аграрии в 2016 году под урожай озимых культур и зеленого корма засеяли 8,1 миллиона га, что на 3,8% больше, чем в прошлом году. При этом площади под зерновые культуры увеличились на 1,5% – до 7,2 тысячи га.

Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в 2016 году в Украине было собрано 65,95 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.