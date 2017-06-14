Аграрный фонд уплатил в госбюджет более 24 миллионов гривень дивидендов

Государственное предприятие по форвардным закупкам «Аграрный фонд» уплатило в государственный бюджет 24,36 млн грн дивидендов с прибыли за 2016 год, сообщила пресс-служба предприятия.

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«ПАО «Аграрный фонд» заплатил государству дивиденды в размере 24,36 млн грн по результатам деятельности компании в 2016 году», - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, сумма дивидендов была начислена в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины, согласно которому предприятие должно направить на выплату дивидендов государству 50% от полученной чистой прибыли 2016 года. Чистая прибыль Аграрного фонда в 2016 году составила 48,7 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд в 2016 году сократил чистую прибыль по сравнению с 2015 годом втрое - до 48,7 млн грн. При этом доход компании в прошлом году составил 2,14 млрд грн, что на 26,2% меньше по сравнению с 2015 годом.

Предприятие создано в 2013 году. В его функциональные обязанности входят форвардные закупки урожая для поддержки украинских сельхозпроизводителей. Кроме деятельности в сфере купли-продажи зерна, предприятие также занимается реализацией продуктов его переработки.