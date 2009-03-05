ЕС выделил 4,7 млн. евро на поддержку сельского хозяйства в Украине

Европейский Союз выделил 4,7 млн. евро на реализацию проекта поддержки сельского хозяйства в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, презентация проекта состоялась сегодня в Киеве.

Как сообщила заместитель министра аграрной политики Украины Валентина ЗАВАЛЕВСКАЯ, цель проекта «Выполнения Украиной обязательств относительно членства в ВТО и реализации Европейской политики соседства в сельском секторе» - содействие более тесному сотрудничеству между Украиной и ЕС и гармонизации украинских стандартов с требованиями ВТО.

Проект будет реализовываться в трех направлениях – безопасность продуктов питания, развитие рыночной инфраструктуры, в том числе создание оптовых сельскохозяйственных рынков и развитие сельской местности. Проект на 100% финансируется Европейским Союзом.

В частности, проектом предусматривается предоставление Украине оборудования для прогнозирования урожая (система MARS) и оборудования для ветеринарных лабораторий.

Проект рассчитан на 38 месяцев и охватывает ряд пилотных областей, в частности, отдельные проекты будут реализованы в АР Крым, Черкасской, Одесской, Херсонской, Львовской, Полтавской и Днепропетровской областях.

В.ЗАВАЛЕВСКАЯ отметила, что в рамках сотрудничества будут реализованы еще ряд проектов. Таким образом, общая сумма проектов составит около 9 млн. евро.