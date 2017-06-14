Кабмин хочет увеличить бюджетную поддержку аграриев до 8 миллиардов

Кабинет министров планирует увеличить финансовую поддержку аграриев из общего фонда государственного бюджета к 2020 году до 8 миллиардов гривень с 5,5 миллиарда гривень в текущем году.

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Об этом говорится в бюджетной резолюции до 2020 года, утвержденной правительством в ходе заседания.

Согласно документу, общий объем поддержки аграриев в 2018 году может составить 6 миллиардов гривень, в 2019 году – 7 миллиардов гривень.

Указанные средства будут направлены на бюджетные дотации, техническое переоборудование сельхозпроизводства, удешевление кредитов и страховых платежей, кредитование фермерских хозяйств, стимулирование развития животноводства, садоводства, рыбоводства.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Кабмин утвердил порядок ежемесячного пропорционального распределения 4 миллиардов гривень дотаций на поддержку аграрного сектора в 2017 году, призванный компенсировать убытки сельхозпроизводителей от отмены спецрежима налогообложения НДС. Средства будут предоставляться сельхозпроизводителям, которые занимаются прежде всего животноводством, выращиванием винограда, фруктов, ягод, орехов, овощей, табака и сахарной свеклы. При этом на поддержку птицеводства будет направлено не более 50% от общей суммы.

Всего в текущем году на поддержку аграрной отрасли правительство предусмотрело 5,5 миллиарда гривень, что в 20 раз больше, чем годом ранее, и составляет 1% от валового производства сельхозпродукции. Данная норма о выделении 1% от аграрного ВВП закреплена в Бюджетном кодексе на 2017-2021 годы. По прогнозам главы Минагропрода Тараса Кутового, в следующем году сумма господдержки составит более 6 миллиардов гривень.