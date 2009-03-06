ЕС запретит ввозить мясные продукты в багаже пассажиров

С 1 мая в страны-члены Европейского Союза будет запрещен ввоз мясных продуктов в багаже пассажиров.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующие изменения к правилам были одобрены Еврокомиссией 5 марта.

“Эти изменения продиктованы основным принципом зоосанитарной политики Комиссии - лучше предупредить, чем лечить”, - заявила по этому поводу комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Андрулла ВАССИЛИУ.

Внесения изменений в правила провоза багажа продиктованы намерениями Еврокомиссии защитить граждан ЕС от возможных инфекций, которые могут быть завезены вместе с мясопродуктами. В соответствии с изменениями, в ЕС в багаже будет запрещаться ввоз мяса, молока, мясо- и молокопродуктов из третьих стран. Исключение сделано для Хорватии, Фарерских островов и Исландии, однако при этом количество мясопродуктов или молокопродуктов не должно превышать 10 килограммов. Предусматриваются также изъятия для сухого молока и специальных пищевых добавок, если они необходимы для потребления по медицинским причинам и их вес не превышает 2 кг на одного человека.

Новые правила не будут применяться в Андорре, Лихтенштейне, Норвегии, Сан-Марино и Швейцарии.